В Минстрое наградили лауреатов VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22»

Дипломанты познакомили остальных со своими конкурсными работами во время конференции «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России». Они поделились примерами применения ТИМ в эксплуатации жилых комплексов и обсудили их реализацию в проектах, посвященных работе с объектами транспортной инфраструктуры и общественного назначения, передает телеканал «360».