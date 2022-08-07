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В Минстрое наградили лауреатов VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22»

В Минстрое наградили лауреатов VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22»
unsplash.com

Награждение победителей и призеров VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22» прошло в Москве. Лучших BIM-специалистов отметили представители Минстроя России.

Дипломанты познакомили остальных со своими конкурсными работами во время конференции «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России». Они поделились примерами применения ТИМ в эксплуатации жилых комплексов и обсудили их реализацию в проектах, посвященных работе с объектами транспортной инфраструктуры и общественного назначения, передает телеканал «360».

По мнению организаторов конкурса, 2022 год войдет в перечень исторических вех России. В первую очередь это произойдет из-за цифровизации строительства и повышения технологической независимости отрасли.

Минстрой России москва награждение
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