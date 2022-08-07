В Минстрое наградили лауреатов VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22»

Награждение победителей и призеров VI Всероссийского конкурса «ТИМ-лидеры-2021/22» прошло в Москве. Лучших BIM-специалистов отметили представители Минстроя России.
Дипломанты познакомили остальных со своими конкурсными работами во время конференции «Лучшие практики технологии информационного моделирования в России». Они поделились примерами применения ТИМ в эксплуатации жилых комплексов и обсудили их реализацию в проектах, посвященных работе с объектами транспортной инфраструктуры и общественного назначения, передает телеканал «360».
По мнению организаторов конкурса, 2022 год войдет в перечень исторических вех России. В первую очередь это произойдет из-за цифровизации строительства и повышения технологической независимости отрасли.