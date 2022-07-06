В Минпромторге назвали оптимальный курс доллара для российских компаний

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Курс в 65-85 рублей за доллар является оптимальным для российских компаний. Так считает первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

«Что касается курса, мы все хотим курс в диапазоне 65-85 рублей [за доллар]. Понятно, что ситуации в отраслях разные, есть отрасли, в которых 20 рублей за доллар вообще замечательно просто. Но, по нашим опросам, диалогам с различными компаниями это 65-85», – сказал он в ходе международной промышленной выставки «Иннопром».

Осьмаков подчеркнул, что не стоит усердствовать в борьбе против сильного укрепления российской валюты. «Вы видите, что сейчас курс начал двигаться, и я бы немножко предостерег от совсем такой, знаете, оголтелой борьбы против сильного рубля. В каком смысле. Надо понимать, что ситуация сейчас меняется очень быстро и ключевой риск – это скорее качели в диапазоне там 50-120 [рублей за доллар]. Потому что вот этого как раз ни одна экономика и ни одна отрасль не выдержит», – пояснил он.

Ранее в конце июня глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что укрепление рубля создает риски сокращения производства.