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В минобороны Украины заявили об установке государственного флага на острове Змеиный

В минобороны Украины заявили об установке государственного флага на острове Змеиный
Фотонак CC BY-SA 4.0 wikipedia.org

Военнослужащие Вооруженных сил Украины установили государственный флаг на острове Змеиный, сообщили в минобороны страны.

По словам главы пресс-центра оперативного командования «Юг» украинского военного ведомства Натальи Гуменюк, Киев установил свою юрисдикцию над указанной территорией.

«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский гарнизон был выведен с острова после выполнения всех поставленных задач.

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