В минобороны Украины заявили об установке государственного флага на острове Змеиный

Военнослужащие Вооруженных сил Украины установили государственный флаг на острове Змеиный, сообщили в минобороны страны.
По словам главы пресс-центра оперативного командования «Юг» украинского военного ведомства Натальи Гуменюк, Киев установил свою юрисдикцию над указанной территорией.
«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский гарнизон был выведен с острова после выполнения всех поставленных задач.