В минобороны Украины заявили об установке государственного флага на острове Змеиный

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российский гарнизон был выведен с острова после выполнения всех поставленных задач.

«Я могу сообщить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена, и сейчас территория возвращена под юрисдикцию Украины», — сказала Гуменюк.

По словам главы пресс-центра оперативного командования «Юг» украинского военного ведомства Натальи Гуменюк, Киев установил свою юрисдикцию над указанной территорией.