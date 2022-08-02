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В минобороны Украины рассказали о проведении «совместных операций» с Польшей

В минобороны Украины рассказали о проведении «совместных операций» с Польшей
globallookpress.com/artifant/blickwinkel

Представители польских и украинских силовых структур задействованы в проведении «совместных операций». Об этом рассказал представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью газете The Telegraph.

Также он сообщил, что Варшава оказывает Киеву до 90% военной помощи. Скибицкий не забыл упомянуть, что участие в сфере военной разведки принимают США и Великобритания, предоставляя Украине «почти все, от информации до оборудования».

«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнерами», — сказал он.

Скибицкий не стал рассказывать о видах поддержки со стороны Запада, однако обозначил, что союзники предоставляют Киеву «ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени», передает RT.

великобритания Польша скибицкий спецоперация рф США Украина
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RusNewsToday24
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