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В Минобороны России заявили о планах украинских военных взорвать мосты в Сумской области

В Минобороны России заявили о планах украинских военных взорвать мосты в Сумской области
Федеральное агентство новостей

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты планируют взорвать мосты в Сумской области и обвинить, сообщает РИА Новости.

«По имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские националисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — заявил Мизинцев.

Он подчеркнул, что действия киевских властей демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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