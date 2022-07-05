В Минобороны России заявили о планах украинских военных взорвать мосты в Сумской области

«По имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские националисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры», — заявил Мизинцев.