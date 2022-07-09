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В Минобороны РФ заявили об уничтожении пунктов дислокации наемников под Харьковом

В Минобороны РФ заявили об уничтожении пунктов дислокации наемников под Харьковом
Федеральное агентство новостей

Силами российской авиации и артиллерии за сутки поражено 22 пункта управления ВСУ, а также артиллерия и живая сила противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что российские военные уничтожили также два пункта дислокации иностранных наемников в районе Харькова.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе: 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское ДНР», — уточняется в сообщении ведомства.

Кроме того, ВС РФ поразили подразделения артиллерии украинских националистов на огневых позициях в 72 районах. Нанесены удары по сосредоточению живой силы противника и военной технике в 117 районах.

Всего уничтожены пять складов с боеприпасами в н.п. Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск ДНР. Кроме того, ликвидированы хранилище с топливом для военной техники в н.п. Анновка Кировоградской области.

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