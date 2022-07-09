В Минобороны РФ заявили об уничтожении пунктов дислокации наемников под Харьковом

Всего уничтожены пять складов с боеприпасами в н.п. Першетравневое Днепропетровской области, Висунск Николаевской области, Бахмутское и Северск ДНР. Кроме того, ликвидированы хранилище с топливом для военной техники в н.п. Анновка Кировоградской области.