В Минобороны РФ заявили об уничтожении еще трех украинских беспилотников

Об этом рассказали в Министерстве обороны России в ходе вечернего брифинга 19 апреля. По данным ведомства, еще 31 военный объект ВСУ уничтожили ВКС РФ. Под удары попали 28 мест скопления личного состава и техники ВСУ, два пункта управления и склад боеприпасов.