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    В Минобороны РФ заявили об уничтожении еще трех украинских беспилотников

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Минобороны РФ заявили об уничтожении еще трех украинских беспилотников

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    Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

    Российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.

    Об этом рассказали в Министерстве обороны России в ходе вечернего брифинга 19 апреля. По данным ведомства, еще 31 военный объект ВСУ уничтожили ВКС РФ. Под удары попали 28 мест скопления личного состава и техники ВСУ, два пункта управления и склад боеприпасов.

    Всего с начала спецоперации ВС РФ украинская армия лишилась 140 военных самолетов, 490 беспилотников и 253 зенитных ракетных комплекса. Российские военные уничтожили более 2360 танков и бронемашин, добавил в Минобороны РФ.

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