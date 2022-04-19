В Минобороны РФ заявили об уничтожении еще трех украинских беспилотников

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Российские военнослужащие с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.
Об этом рассказали в Министерстве обороны России в ходе вечернего брифинга 19 апреля. По данным ведомства, еще 31 военный объект ВСУ уничтожили ВКС РФ. Под удары попали 28 мест скопления личного состава и техники ВСУ, два пункта управления и склад боеприпасов.
Всего с начала спецоперации ВС РФ украинская армия лишилась 140 военных самолетов, 490 беспилотников и 253 зенитных ракетных комплекса. Российские военные уничтожили более 2360 танков и бронемашин, добавил в Минобороны РФ.
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