В Минобороны РФ сообщили о запуске центра регистрации ядерных взрывов

Отмечается, что при помощи современных алгоритмов анализа данных военные смогут в кратчайшие сроки определить, что произошел ядерный взрыв и обнаружить источники геофизических возмущений в любой части планеты.

«С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности российского государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства», – говорится в тексте сообщения ведомства.

В задачу военнослужащих входит мониторинг всей территории земной поверхности с целью регистрации ядерных взрывов, а также определение их источников.

Военные 12-го главного управления заступили на круглосуточное дежурство в новом Главном центре геофизического мониторинга. Об этом сообщили в Минобороны РФ.