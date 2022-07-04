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В Минобороны РФ сообщили о запуске центра регистрации ядерных взрывов

В Минобороны РФ сообщили о запуске центра регистрации ядерных взрывов
pxhere.com

Военные 12-го главного управления заступили на круглосуточное дежурство в новом Главном центре геофизического мониторинга. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В задачу военнослужащих входит мониторинг всей территории земной поверхности с целью регистрации ядерных взрывов, а также определение их источников.

«С 1 июля 2022 года в целях укрепления обороноспособности российского государства дежурные смены Главного центра геофизического мониторинга приступили к несению круглосуточного дежурства», – говорится в тексте сообщения ведомства.

Отмечается, что при помощи современных алгоритмов анализа данных военные смогут в кратчайшие сроки определить, что произошел ядерный взрыв и обнаружить источники геофизических возмущений в любой части планеты.

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