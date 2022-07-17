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В Минобороны РФ рассказали о новых успехах российских войск в ходе спецоперации на Украине

В Минобороны РФ рассказали о новых успехах российских войск в ходе спецоперации на Украине
Федеральное агентство новостей

Российские военные за минувшие сутки уничтожили несколько пунктов управления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, экипажи ВКС РФ в воздушном бою ликвидировали два украинских истребителя МиГ-29 в Николаевской и Днепропетровской областях, а также штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Северск.

Кроме того, высокоточными ударами российской авиации практически полностью уничтожена115-я механизированная бригада ВСУ. Потери живой силы противника составили более 600 человек.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

Также ВС РФ ликвидировали два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 15 подразделений ВСУ с гаубицами «Гиацинт-Б». Кроме того,  российские военные нанесли удары по цехам завода в Днепре, где осуществлялся ремонт ракетных комплексов «Точка-У».

В ДНР российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У», а в районе населенного пункта Изюм — два снаряда РСЗО «Ураган». 

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