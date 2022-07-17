В Минобороны РФ рассказали о новых успехах российских войск в ходе спецоперации на Украине

Также ВС РФ ликвидировали два взвода украинских реактивных систем залпового огня (РСЗО) и 15 подразделений ВСУ с гаубицами «Гиацинт-Б». Кроме того, российские военные нанесли удары по цехам завода в Днепре, где осуществлялся ремонт ракетных комплексов «Точка-У».