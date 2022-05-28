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В Минобороны РФ рассказали о героизме старшего сержанта Шорохова во время СВО на Украине

В Минобороны РФ рассказали о героизме старшего сержанта Шорохова во время СВО на Украине
Федеральное агентство новостей

Командир танка Евгений Шорохов проявил боевое мастерство и личное мужество во время проведения специальной военной операции на Украине.

Старший сержант Евгений Шорохов своевременно обнаружил группу украинских националистов, которые готовились напасть на российских военных из засады, и вступил с ними в бой, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В ходе столкновения были уничижены один гранатометный расчет и автомобиль “КамАЗ” противника, а также более 10 националистов», – сказано в сообщении.

Сержант Шорохов получил ранение, его боевая машина была повреждена. Однако российский военнослужащий грамотно организовал круговую оборону вокруг подбитого танка и вызвал подкрепление, что позволило выполнить задачу целому подразделению ВС РФ, отметили в Минобороны.

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