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В Минобороны РФ рассказали о героизме младшего лейтенанта Былкова в ходе СВО на Украине

В Минобороны РФ рассказали о героизме младшего лейтенанта Былкова в ходе СВО на Украине
Федеральное агентство новостей

Младший лейтенант российской армии Евгений Былков во время спецоперации по защите Донбасса проявил личный героизм и высокое боевое мастерство.

Евгений Былков получил приказ оперативно выдвинуться на помощь подразделению ВС РФ, которое попало в засаду украинских националистов, сообщили в российском Минобороны.

«Прибыв на место, Евгений вместе с подчиненными обеспечил превосходство российских Вооруженных Сил на поле боя», — отмечается в опубликованном сюжете.

Бойцы ВС РФ во главе с младшим лейтенантом Былковым перешли в контрнаступление и уничтожили все подразделение украинских националистов, рассказали о подвиге российского офицера в военном ведомстве.

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