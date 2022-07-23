В Минобороны РФ рассказали о героизме младшего лейтенанта Былкова в ходе СВО на Украине

Младший лейтенант российской армии Евгений Былков во время спецоперации по защите Донбасса проявил личный героизм и высокое боевое мастерство.
Евгений Былков получил приказ оперативно выдвинуться на помощь подразделению ВС РФ, которое попало в засаду украинских националистов, сообщили в российском Минобороны.
«Прибыв на место, Евгений вместе с подчиненными обеспечил превосходство российских Вооруженных Сил на поле боя», — отмечается в опубликованном сюжете.
Бойцы ВС РФ во главе с младшим лейтенантом Былковым перешли в контрнаступление и уничтожили все подразделение украинских националистов, рассказали о подвиге российского офицера в военном ведомстве.