В Минобороны подвели итоги 70-го дня спецоперации ВС РФ на Украине

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Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
В течение 70-го дня спецоперации ВКС РФ ударами высокоточного ракетного оружия уничтожили четыре артиллерийских батареи ВСУ и три склада боеприпасов противника, а также 20 районов скопления его живой силы и боевой техники. В районе города Попасная ликвидирована РЛС контрбатарейной борьбы американского производства, рассказали в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 77 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 310 националистов и 36 единиц вооружения и военной техники», – отметили в МО РФ.
Ударами артиллерии и ракетных войск ВС РФ разгромлена украинская батарея РСЗО «Град», нанесено огневое поражение 83 районам скопления личного состава и военной техники противника.
«Российскими средствами ПВО в течение дня уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Авдеевка, Северодонецк, Веселая Гора Луганской Народной Республики, а также над островом Змеиный», – сообщили в российском военном ведомстве.
Всего с 24 февраля российские войска уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и 712 беспилотников ВСУ. Выведено из строя 287 вражеских ЗРК, 323 установки РСЗО, 2817 танков и других боевых бронемашин. ВС РФ поразили 1292 артиллерийских орудия и миномета украинской армии, а также 2624 единицы военной автомобильной техники, подытожили в российском министерстве обороны.