В Минобороны подвели итоги 70-го дня спецоперации ВС РФ на Украине

В течение 70-го дня спецоперации ВКС РФ ударами высокоточного ракетного оружия уничтожили четыре артиллерийских батареи ВСУ и три склада боеприпасов противника, а также 20 районов скопления его живой силы и боевой техники. В районе города Попасная ликвидирована РЛС контрбатарейной борьбы американского производства, рассказали в Минобороны РФ.