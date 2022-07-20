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В минобороны ФРГ констатировали истощение резервов армии из-за помощи Украине

В минобороны ФРГ констатировали истощение резервов армии из-за помощи Украине
globallookpress.com/IMAGO/Florian Gaertner/photothek

Власти Германии отправили Украине столько военной помощи, что у бундесвера осталось немного вооружений, которые можно передать Киеву, заявила министр обороны страны Кристина Ламбрехт.

В рамках совещания, состоявшегося 19 июля с французской бригадой в Маллюхайме, Ламбрехт заявила об истощении собственных запасов оружия у немецкой армии.

«Мы не можем больше много отдать из бундесвера», — цитирует министра агентство DPA.

При этом у Берлина созданы «доверительные и конструктивные» отношения с Киевом по линии министерств обороны, утверждает Ламбрехт. Украинскую сторону уже уведомили об истощении возможностей бундесвера.

Ранее Ламбрехт рассказывала журналистам, что ведет переговоры с польским коллегой по поводу возможностей поставок оружия Киеву в рамках «кругового обмена», сообщает RT.

НАТО оружие Украина фрг
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