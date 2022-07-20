В минобороны ФРГ констатировали истощение резервов армии из-за помощи Украине

Власти Германии отправили Украине столько военной помощи, что у бундесвера осталось немного вооружений, которые можно передать Киеву, заявила министр обороны страны Кристина Ламбрехт.
В рамках совещания, состоявшегося 19 июля с французской бригадой в Маллюхайме, Ламбрехт заявила об истощении собственных запасов оружия у немецкой армии.
«Мы не можем больше много отдать из бундесвера», — цитирует министра агентство DPA.
При этом у Берлина созданы «доверительные и конструктивные» отношения с Киевом по линии министерств обороны, утверждает Ламбрехт. Украинскую сторону уже уведомили об истощении возможностей бундесвера.
Ранее Ламбрехт рассказывала журналистам, что ведет переговоры с польским коллегой по поводу возможностей поставок оружия Киеву в рамках «кругового обмена», сообщает RT.