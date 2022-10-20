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В минобороны Британии заявили о важности сохранения контактов с Шойгу

В минобороны Британии заявили о важности сохранения контактов с Шойгу
kremlin.ru | Администрация Президента России

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что считает важным сохранение контактов с российским коллегой Сергеем Шойгу.

Выступая в парламенте Соединенного Королевства, чиновник отметил, что подобная политика необходима, несмотря на сложную геополитическую обстановку.

«Важно, чтобы мы поддерживали профессиональную связь с российским министром обороны и осознавали, что мы можем обсуждать важные вопросы в эти времена», — сказал Уоллес.

Ранее, как передает RT, британский министр совершил срочный визит в США для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Британия Россия Уоллес Шойгу
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