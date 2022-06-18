В Мининформации ДНР подтвердили обмен военнослужащей «Азова» Паевской

Военнослужащая украинского националистического полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) Юлия Паевская с позывным Тайра была возвращена на Украину в рамках процедуры обмена, сообщили в Министерстве информации ДНР.
Соответствующую информацию подтвердил замминистра Даниил Безсонов. По его словам, украинскую военнослужащую обменяли на «очень серьезных наших ребят».
Отмечается, что Паевская находилась вместе с другими националистами «Азова» на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Ее задержали военнослужащие Народной милиции ДНР при попытке покинуть предприятие.
- * – в отношении некоторых представителей формирования в РФ возбуждены уголовные дела