В Мининформации ДНР подтвердили обмен военнослужащей «Азова» Паевской

Военнослужащая украинского националистического полка «Азов»* (в отношении некоторых представителей формирования в РФ открыто уголовное дело) Юлия Паевская с позывным Тайра была возвращена на Украину в рамках процедуры обмена, сообщили в Министерстве информации ДНР.