В минэнерго США заявили о намерении заменить российскую нефть на мировом рынке

Министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм заявила, что Вашингтон должен заменить на мировом рынке российскую нефть.
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», — заявила Грэнхолм в интервью CNN.
Министр заверила, что президент США Джо Байден в настоящий момент делает все возможное для осуществления этого плана, в том числе «высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва». Она добавила, что если страны Евросоюза решат полностью запретить закупку нефти из РФ, то это создаст дополнительное ценовое давление на поставщиков сырья по всему миру.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.