В минэнерго США заявили о намерении заменить российскую нефть на мировом рынке

Министр заверила, что президент США Джо Байден в настоящий момент делает все возможное для осуществления этого плана, в том числе «высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва». Она добавила, что если страны Евросоюза решат полностью запретить закупку нефти из РФ, то это создаст дополнительное ценовое давление на поставщиков сырья по всему миру.