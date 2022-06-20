В минэкономики ФРГ призвали немцев экономить газ и перейти на «грязный уголь»

«Мы не можем подойти к зиме, если газовые хранилища будут заполнены на 56 процентов. Они должны быть полными, иначе мы, действительно, просто не готовы. Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа. Поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильные», — заявил министр.