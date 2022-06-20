В минэкономики ФРГ призвали немцев экономить газ и перейти на «грязный уголь»

Немцам необходимо приспособиться к новым условиям сокращения объемов потребляемого природного газа и привыкнуть к необходимости экономить топливо. С таким заявлением выступил министр по делам экономики и защите климата ФРГ Роберт Хабек.
По словам министра, Германии следует вернуться к использованию «грязного топлива» — угля, и приступить к эксплуатации угольных электростанций. Как утверждает Хабек, к таким мерам нужно прибегнуть из-за сокращающихся поставок российского газа: нехватка ресурса может привести к резкому росту цен в отопительный сезон, что крайне негатив6но скажется на общем уровне инфляции.
«Мы не можем подойти к зиме, если газовые хранилища будут заполнены на 56 процентов. Они должны быть полными, иначе мы, действительно, просто не готовы. Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа. Поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильные», — заявил министр.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.