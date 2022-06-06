В МИД Украины сообщили о готовности Киева освободить военнопленных ВС РФ после окончания боев

Министерство иностранных дел Украины сообщило о готовности Киева после окончания боев освободить российских военнопленных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Однако, согласно заявлению МИД, украинские власти оставляют за собой право привлекать некоторых бойцов ВС РФ к ответственности.
«Украинская сторона готова, как это предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать русских военнопленных в случае их желания», — уточнили представители дипведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский спустя полмесяца признал сдачу 2,5 тыс. солдат с «Азовстали» в российский плен.