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В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУ

В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУ
Федеральное агентство новостей

Ситуация в Донбассе складывается крайне ужасно для Вооруженных сил Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.

С такими словами глава украинского МИД выступил на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все». Его слова, как и само мероприятие, транслируется на странице внешнеполитического ведомства в социальных сетях.

«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — сказал Кулеба.

Он также добавил, что ситуация многократно ухудшится, если ВСУ не получат от Запада ракетное вооружение.

США и их союзники существенно нарастили военную помощь Украине с началом специальной операции России 24 февраля. При этом западные государства поставляют Киеву также тяжелое вооружение и бронетехнику.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили резервные подразделения ВСУ в Днепропетровской области, передает RT.

Вооружение ВСУ Кулеба мид украины Украина
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