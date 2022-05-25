В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе чрезвычайно плохой для ВСУ

Ситуация в Донбассе складывается крайне ужасно для Вооруженных сил Украины, заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба.
С такими словами глава украинского МИД выступил на Всемирном экономическом форуме «Украина и ЕС: выиграют все». Его слова, как и само мероприятие, транслируется на странице внешнеполитического ведомства в социальных сетях.
«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», — сказал Кулеба.
Он также добавил, что ситуация многократно ухудшится, если ВСУ не получат от Запада ракетное вооружение.
США и их союзники существенно нарастили военную помощь Украине с началом специальной операции России 24 февраля. При этом западные государства поставляют Киеву также тяжелое вооружение и бронетехнику.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили резервные подразделения ВСУ в Днепропетровской области, передает RT.