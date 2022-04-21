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    В МИД России призвали США прекратить разрушительную политику

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В МИД России призвали США прекратить разрушительную политику

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    Агентство «Москва»

    В МИД России заявили, что для нормализации отношений США
    должны прекратить разрушительную политику, сообщает РИА Новости.

    Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США
    отказаться от ведения бесперспективной внешней политики блокадного и
    санкционного характера.

    «Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Самое время для США отказаться от бесперспективного курса на блокаду и санкции во внешней политике», —отметили в российской дипмиссии.

    Напомним, страны Запада ввели санкции против России после
    начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных
    лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и
    спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные
    компании.

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