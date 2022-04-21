В МИД России призвали США прекратить разрушительную политику

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В МИД России заявили, что для нормализации отношений США
должны прекратить разрушительную политику, сообщает РИА Новости.
Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США
отказаться от ведения бесперспективной внешней политики блокадного и
санкционного характера.
«Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Самое время для США отказаться от бесперспективного курса на блокаду и санкции во внешней политике», —отметили в российской дипмиссии.
Напомним, страны Запада ввели санкции против России после
начала спецоперации по защите Донбасса. Так, были заморожены счета отдельных
лиц, введены ограничения в отношении журналистов, литераторов, бизнесменов и
спортсменов. А на территории России приостановили деятельность многие западные
компании.
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