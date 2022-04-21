В МИД РФ предположили возможность применения ВСУ вертолетов из США для атаки по России

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Вооруженные силы Украины могут использовать американские
вертолеты для атаки по территории России. Об этом говорится в сообщении
Министерства иностранных дел РФ.
Речь идет о поставке Соединенными Штатами российских
вертолетов Ми-17, которые предназначались для армии Афганистана. Представители
ведомства обеспокоены, что Украина будет применять поставленное западными
странами вооружение для обстрела территорий РФ.
Ранее сообщалось, что Восточная Европа в качестве военной
помощи могла поставить Киеву 10-12 истребителей МиГ-29.
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