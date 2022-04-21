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    В МИД РФ предположили возможность применения ВСУ вертолетов из США для атаки по России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В МИД РФ предположили возможность применения ВСУ вертолетов из США для атаки по России

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    МИД России

    Вооруженные силы Украины могут использовать американские
    вертолеты для атаки по территории России. Об этом говорится в сообщении
    Министерства иностранных дел РФ.

    Речь идет о поставке Соединенными Штатами российских
    вертолетов Ми-17, которые предназначались для армии Афганистана. Представители
    ведомства обеспокоены, что Украина будет применять поставленное западными
    странами вооружение для обстрела территорий РФ.

    Ранее сообщалось, что Восточная Европа в качестве военной
    помощи могла поставить Киеву 10-12 истребителей МиГ-29.

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