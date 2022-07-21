В МИД Приднестровья сообщили о «непрозрачных» поставках оружия из США в Молдавию

Приднестровье видит, как США «максимально непрозрачно» поставляют летальное вооружение Молдавии, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
По его словам, Тирасполь пристально следит за переброской западного оружия на молдавскую территорию. Он отметил, что европейские страны своим финансированием увеличивают военный бюджет Молдавии, передает РИА Новости.
«Мы видим, как прилетают самолеты в кишиневский аэропорт с американским летальным оружием, причем все это происходит максимально непрозрачно», — объяснил Игнатьев.
Стоит отметить, что ранее молдавские власти сообщили о планах модернизировать войска республики при помощи партнеров.