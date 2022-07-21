В МИД Приднестровья сообщили о «непрозрачных» поставках оружия из США в Молдавию

Стоит отметить, что ранее молдавские власти сообщили о планах модернизировать войска республики при помощи партнеров.

«Мы видим, как прилетают самолеты в кишиневский аэропорт с американским летальным оружием, причем все это происходит максимально непрозрачно», — объяснил Игнатьев.

По его словам, Тирасполь пристально следит за переброской западного оружия на молдавскую территорию. Он отметил, что европейские страны своим финансированием увеличивают военный бюджет Молдавии, передает РИА Новости.