В МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция «Информационные провокации НАТО»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Международное информационное агентство «Россия сегодня»
проведет 26 апреля пресс-конференцию Фонда борьбы с репрессиями (ФБР; организация, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным) на тему: «Информационные
провокации НАТО — новейшая разновидность военных преступлений».
Участие в мероприятии примут глава фонда Мира Тэрада, доцент Хельсинкского университета Йохан Бэкман, журналист и общественный деятель Миодраг Заркович, военный журналист Рассел Бентли (ополченец Донбасса с 2014 года), а также журналист и главный редактор крупнейшего финского независимого СМИ Янус Путконен, который с 2015 года проживает на территории ЛДНР.
В рамках конференции будут озвучены такие проблемы, как транслирование
украинских фейков западными СМИ, которые усиливают ненависть к русским в
Европе и США. Кроме этого, эксперты обсудят ситуацию с ООН и ЕСПЧ, которые давно превратились в инструмент политического
давления.