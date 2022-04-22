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    В МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция «Информационные провокации НАТО»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция «Информационные провокации НАТО»

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    Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Международное информационное агентство «Россия сегодня»
    проведет 26 апреля пресс-конференцию Фонда борьбы с репрессиями (ФБР; организация, основанная бизнесменом Евгением Пригожиным) на тему: «Информационные
    провокации НАТО — новейшая разновидность военных преступлений».

    Участие в мероприятии примут глава фонда Мира Тэрада, доцент Хельсинкского университета Йохан Бэкман, журналист и общественный деятель Миодраг Заркович, военный журналист Рассел Бентли (ополченец Донбасса с 2014 года), а также журналист и главный редактор крупнейшего финского независимого СМИ Янус Путконен, который с 2015 года проживает на территории ЛДНР.

    В рамках конференции будут озвучены такие проблемы, как транслирование
    украинских фейков западными СМИ, которые усиливают ненависть к русским в
    Европе и США. Кроме этого, эксперты обсудят ситуацию с ООН и ЕСПЧ, которые давно превратились в инструмент политического
    давления.

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