В МИА «Россия сегодня» пройдет пресс-конференция «Информационные провокации НАТО»

В рамках конференции будут озвучены такие проблемы, как транслирование

украинских фейков западными СМИ, которые усиливают ненависть к русским в

Европе и США. Кроме этого, эксперты обсудят ситуацию с ООН и ЕСПЧ, которые давно превратились в инструмент политического

давления.