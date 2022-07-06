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В MI6 сообщили о месте следующей крупной битвы за Донбасс

В MI6 сообщили о месте следующей крупной битвы за Донбасс
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Следующее крупное сражение в Донбассе развернется в Славянске, сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на источники в MI6.

«Россия перебросила к изюмскому направлению большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск», — указывает британская разведка.

Также сообщается, что за последнюю неделю российские подразделения продвинулись на пять километров по трассе E40 и сейчас находятся в 16 километрах к северу от Славянска.

«Битва за Славянск станет следующим ключевым противостоянием в сражении за Донбасс», — заключили в MI6.

Напомним, 3 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении всей территории ЛНР от украинских формирований. Последним занятым ВСУ городом был Лисичанск.

великобритания ДНР разведка НАТО славянск спецоперация рф
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RusNewsToday24
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