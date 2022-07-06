В MI6 сообщили о месте следующей крупной битвы за Донбасс

Следующее крупное сражение в Донбассе развернется в Славянске, сообщили в минобороны Великобритании со ссылкой на источники в MI6.
«Россия перебросила к изюмскому направлению большую часть оставшихся частей Восточной и Западной групп войск», — указывает британская разведка.
Также сообщается, что за последнюю неделю российские подразделения продвинулись на пять километров по трассе E40 и сейчас находятся в 16 километрах к северу от Славянска.
«Битва за Славянск станет следующим ключевым противостоянием в сражении за Донбасс», — заключили в MI6.
Напомним, 3 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении всей территории ЛНР от украинских формирований. Последним занятым ВСУ городом был Лисичанск.