В МФТИ разработали уникальный микрокомпьютер, который защищён от вирусов и хакеров

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В Московском физико-техническом институте (МФТИ) разработали уникальный одноплатный компьютер, который обладает широкими возможностями. Утверждается, что его нельзя заразить вирусами.





Новинка называется m-TrusT и умеет только считывать данные, но не сохранять их. Потому, как утверждается, вирусы не могут проникнуть в память компьютера. Это позволяет безопасно подключать m-TrusT практически к любому оборудованию — от персональных компьютеров до банкоматов и систем управления атомными станциями.

«Сначала мы должны убрать возможность записи у компьютера. Тогда единственное, что он может делать, — проверять сам себя: не появились ли вирусы, не подменили ли что-нибудь, не было ли вторжений. Когда он проверил и убедился, что всё хорошо, он добавляет функцию, которую мы отключаем на первом этапе, и вновь становится универсальной вычислительной машиной» — заявил заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Валерий Конявский. Всё это позволяет обезопасить вычислительные устройства от внедрения вирусов или кражи ключей для расшифровки защищённой информации.

Стоимость производства одного такого микрокомпьютера составит 50-100 тысяч рублей. В МФТИ обещают выпускать до 2 миллионов единиц в год. При этом эксперты по разному оценивают новинку. одни говорят, что одноплатный компьютер может защитить от некоторых видов хакерских атак. Но это не значит, что он защищён вообще от всех видов проникновения. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Ранее сообщалось о распространении в сети вируса ChromeLoader, который повреждает Windows и iOS/