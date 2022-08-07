В метро Москвы пассажирам бесплатно раздают воду из-за аномальной жары

Департамент транспорта Москвы организовал бесплатную раздачу питьевой воды на некоторых станциях метрополитена. Эта мера принята из-за аномальной жары.
Сообщается, что вода выдается пассажирам с 16:30. Пункты развернуты на станциях «Новокузнецкая», «Баррикадная», «Белорусская 2», «Парк Культуры 1» и «Савеловская 9». Кроме того, воду выдают на станциях «Октябрьская 6», «Бибирево» и «Отрадное».
«Мы мониторим температуру, список станций при необходимости будет скорректирован, а также список добавленных станций будет опубликован», — подчеркнули в Telegram-канале департамента.
Врачи напоминают, что в период зноя важно употреблять большое количество жидкости. Это поможет избежать проблем со здоровьем.