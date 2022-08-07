В метро Москвы пассажирам бесплатно раздают воду из-за аномальной жары

Сообщается, что вода выдается пассажирам с 16:30. Пункты развернуты на станциях «Новокузнецкая», «Баррикадная», «Белорусская 2», «Парк Культуры 1» и «Савеловская 9». Кроме того, воду выдают на станциях «Октябрьская 6», «Бибирево» и «Отрадное».