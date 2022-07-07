В мессенджере «ВКонтакте» теперь видны подозрительные собеседники

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Команда «ВКонтакте» объявила о запуске новой функции для фирменного мессенджера — уведомлениях о потенциальной опасности собеседников.





Как поясняют разработчики, теперь мессенджер будет предупреждать о подозрительных собеседниках с помощью специального баннера в групповых чатах и диалогах.

Пользователи, которые столкнутся с предупреждающим баннером, смогут мгновенно отправить жалобу и добавить потенциального мошенника в чёрный список. Чат или диалог будут удалены, чтобы их участники не смогли перейти по опасным ссылкам.





Функция действует в мобильном приложении: она охватит новые групповые чаты, в том числе созданные друзьями, а также переписки с теми, кого в друзьях нет.

Ранее мобильное приложение «ВКонтакте» начало предупреждать пользователей о нежелательных телефонных звонках.

