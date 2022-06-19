В Мексике приостановили съемки сериала про Христа после гибели двух актеров в ДТП

Фургон, в котором ехали артисты и технический персонал, разбился на полуострове Южная Нижняя Калифорния, пишет портал Deadline. Погибшими оказались актеры Раймундо Гардуньо Круз и Хуан Франсиско Гонсалес Агилара. Еще шесть человек из съемочной группы получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.