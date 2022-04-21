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    В мариупольской больнице обнаружены 26 граждан, погибших из-за обстрелов националистов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В мариупольской больнице обнаружены 26 граждан, погибших из-за обстрелов националистов

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    Федеральное агентство новостей

    На территории больницы № 4 в Мариуполе обнаружено 26
    погибших мирных жителей, погибших при обстрелах украинских националистов. Об этом
    сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в ССЦК.

    «Всего на территории восьми метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов “Азов”*» — говорится в сообщении.

    На месте работает группа военных экспертов и сотрудники
    Следственного комитета РФ, продолжается работа по документированию последствий вооруженной
    агрессии ВФУ против гражданских в Мариуполе.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    * Против членов организации в России возбуждены уголовные
    дела

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