В мариупольской больнице обнаружены 26 граждан, погибших из-за обстрелов националистов

Подписывайтесь на новости RNT24 в
На территории больницы № 4 в Мариуполе обнаружено 26
погибших мирных жителей, погибших при обстрелах украинских националистов. Об этом
сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в ССЦК.
«Всего на территории восьми метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц, которые стали жертвами массированных обстрелов со стороны националистических батальонов “Азов”*» — говорится в сообщении.
На месте работает группа военных экспертов и сотрудники
Следственного комитета РФ, продолжается работа по документированию последствий вооруженной
агрессии ВФУ против гражданских в Мариуполе.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные
дела