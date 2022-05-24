В Мариуполе 81-летняя пенсионерка спасала детей и стариков от голода, угощая их козьим молоком

Пенсионерка из Мариуполя Лидия Доля спасала людей от голода, раздавая всем нуждающимся молоко от своих коз. О 81-летней героине рассказал URA.RU доброволец с позывным «Ангел».
Бабушка рассказала, что бесплатно давала козье молоко голодным людям, чтобы помочь им набраться сил.
«Я детям даю молоко. Все бесплатно. Старушкам, которые у церкви стоят, они еле поднялись, даю молочко», — рассказала Лидия.
По словам пенсионерки, ей пришлось прятаться от обстрелов со стороны ВСУ около двух недель в здании школы. Помогали выжить бабушке российские военные, которые давали ей хлеб и консервы.
«Пошли водичку брать в 51 школу с соседкой вместе. У нее дочка инвалид детства. И мы втроем просидели там 12 дней, и Пасху там просидели. Шел старичок, дал нам полпасочки, яйцо. Хлеб просила, хлеб давали. К солдатам подходила, солдаты кормили, давали консервы», — рассказала женщина.
Лидия рассказала, что во время обстрелов ее козам пришлось выживать самостоятельно. После освобождения города женщина попросила у «Ангела» корма для животных, чтобы продолжать помогать нуждающимся людям.
«За таких можно жизнь отдавать и не страшно. Они эти бедные бабушки подают пример всем. Спасибо тебе, бабулечка. Это мы тебе денег должны, что не рассчитаемся никогда за молоко твое для детей», — сказал «Ангел».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.