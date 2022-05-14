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    В магазинах Эстонии начали снимать деньги покупателей на «помощь Украине»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В магазинах Эстонии начали снимать деньги покупателей на «помощь Украине»

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    globallookpress.com / Kay Nietfeld / dpa

    Эстонцы пожаловались на то, что деньги граждан без их ведома отправляют якобы на помощь Украине.

    Жители Эстонии стало массово жаловаться на необычное списание средств с их карт. При покупке товаров в супермаркетах граждане стали замечать, что сумма к оплате оказывается намного больше ожидаемой.

    Объяснение ситуации оказалось неожиданным. При проверке чека эстонцы обнаружили, что с их карт были сняты €25 «на помощь Украине».

    Фотографии чеков с дополнительной позицией быстро распространились по Сети. По данным СМИ, такие акты «безвозмездной помощи» в Прибалтике замечают не впервые.

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