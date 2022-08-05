в «М.Видео» теперь доступна круглосуточная экспресс-доставка техники

Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила о запуске полезного сервиса для покупателей — круглосуточной экспресс-доставки техники.





Сервис круглосуточной экспресс-доставки бытовой техники и электроники на данный момент доступен из магазинов «М.Видео» в Москве и Санкт-Петербурге. Новый формат начал работать в пилотном режиме на сайте и в мобильном приложении ретейлера.

Как отмечает пресс-служба, услуга позволяет получить необходимые товары в течение двух часов в режиме 24/7. Например, мультиварку или чайник, смартфон, наушники, ноутбук или зарядное устройство. Ассортимент доступных для заказа товаров насчитывает десятки тысяч позиций малогабаритной техники, а стоимость услуги в ночное время не меняется. Среднее время ожидания для экспресс-доставки составляет около 1,5 часов, минимальное время — 30 минут.

