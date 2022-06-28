В Луганском драмтеатре прошла церемония награждения молодых волонтеров

На церемонии награждения присутствовала заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова и министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, которые вручили грамоты и медали молодым волонтерам и выразили им признательность за работу, сообщает ЛИЦ.