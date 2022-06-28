В Луганском драмтеатре прошла церемония награждения молодых волонтеров

Почти сотня жителей ЛНР получила в День молодежи награды за помощь волонтерам за спасение жизней. Награждение прошло в Луганском академическом русском драмтеатре им. Луспекаева.
На церемонии награждения присутствовала заместитель председателя Правительства ЛНР Анна Тодорова и министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров, которые вручили грамоты и медали молодым волонтерам и выразили им признательность за работу, сообщает ЛИЦ.
«Спасибо вам, ребята. Я уверена, мы и впредь будем гордиться новыми победами, новыми достижениями нашей молодежи», — сказала Тодорова.
Почетные грамоты и знаки получили свыше 80 активистов молодежных общественных организаций, консультативно-совещательных органов, вузов, администраций городов и районов, а также молодых специалистов. Торжества продолжились концертной программой, которую представили творческие коллективы республики.