В Луганск доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима

«Эту святыню, которую мы вчера получили на территории Внуково в городе Москва, мы привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести, конечно же, мир», — отметил руководитель молодежного направления центра «Святые лавры Руси православной» Иван Грива.