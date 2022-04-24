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    В Луганск доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Луганск доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима

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    pixabay.com

    Свято-Владимирский кафедральный собор Луганска принял частицу Благодатного огня, который сошел в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме.

    Частицу огня доставили в Луганск представители центра «Святые лавры Руси православной» и российского фонда Андрея Первозванного. Святыню накануне привезла российская делегация спецрейсом в Москву.

    «Эту святыню, которую мы вчера получили на территории Внуково в городе Москва, мы привезли на территорию Донбасса для того, чтобы всем жителям принести, конечно же, мир», — отметил руководитель молодежного направления центра «Святые лавры Руси православной» Иван Грива.  

    В честь этого события в Луганске состоялось торжественное богослужение. Его провел митрополит Луганский и Алчевский Пантелеимон.

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