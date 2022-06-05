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В Лондоне прошла вечеринка в честь юбилея Елизаветы II. Ее открыл анимационный скетч с участием королевы

В Лондоне прошла вечеринка в честь юбилея Елизаветы II. Ее открыл анимационный скетч с участием королевы

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Королева Елизавета II

На площади перед Букингемским дворцом 4 июня состоялась масштабная вечеринка в честь платинового юбилея царствования Елизаветы II.

Торжественное мероприятие открыла демонстрация шуточного анимационного скетча с участием королевы — в нем она пьет чай с медвежонком Паддингтоном, героем книги английского писателя Майкла Бонда, которого озвучил Бен Уишоу.

После этого начался концерт, за ходом которого наблюдала огромная толпа собравшихся на улице зрителей.

Вечеринка у Букингемского дворца в честь Елизаветы II

Вечеринка у Букингемского дворца в честь Елизаветы II

Особые места были отведены для почетных гостей и членов королевской семьи.

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Джордж, принц Уильям, Камилла Паркер Боулз, принц ЧарльзКейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Джордж, принц Уильям, Камилла Паркер Боулз, принц Чарльзпринцесса Шарлотта и принц Джордж, премьер-министр Борис Джонсонпринцесса Шарлотта и принц Джордж, премьер-министр Борис Джонсон

Свои хиты на концерте исполнили Алиша Киз, Род Стюарт, Дайана Росс, Адам Ламберт с группой Queen, Андреа Бочелли, Лин-Мануэль Миранда и многие другие звезды, включая певца Сэма Райдера, который принес Великобритании второе место на конкурсе “Евровидение” в этом году.

Род СтюартРод СтюартАлиша КизАлиша КизАдам Ламберт и Брайан МэйАдам Ламберт и Брайан МэйДайана РоссДайана Росс

Особое поздравление для королевы от лица Джеймса Бонда записал актер Дэниел Крейг. Принц Чарльз и принц Уильям также отдали дань уважения Елизавете, выступив с речью со сцены.

Меган Маркл и принц Гарри на концерте не присутствовали.

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