В Лондоне прошла вечеринка в честь юбилея Елизаветы II. Ее открыл анимационный скетч с участием королевы

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Королева Елизавета II

На площади перед Букингемским дворцом 4 июня состоялась масштабная вечеринка в честь платинового юбилея царствования Елизаветы II.

Торжественное мероприятие открыла демонстрация шуточного анимационного скетча с участием королевы — в нем она пьет чай с медвежонком Паддингтоном, героем книги английского писателя Майкла Бонда, которого озвучил Бен Уишоу.

После этого начался концерт, за ходом которого наблюдала огромная толпа собравшихся на улице зрителей.

Особые места были отведены для почетных гостей и членов королевской семьи.

Кейт Миддлтон, принцесса Шарлотта, принц Джордж, принц Уильям, Камилла Паркер Боулз, принц Чарльз принцесса Шарлотта и принц Джордж, премьер-министр Борис Джонсон

Свои хиты на концерте исполнили Алиша Киз, Род Стюарт, Дайана Росс, Адам Ламберт с группой Queen, Андреа Бочелли, Лин-Мануэль Миранда и многие другие звезды, включая певца Сэма Райдера, который принес Великобритании второе место на конкурсе “Евровидение” в этом году.

Род Стюарт Алиша Киз Адам Ламберт и Брайан Мэй Дайана Росс

Особое поздравление для королевы от лица Джеймса Бонда записал актер Дэниел Крейг. Принц Чарльз и принц Уильям также отдали дань уважения Елизавете, выступив с речью со сцены.

Меган Маркл и принц Гарри на концерте не присутствовали.