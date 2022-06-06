В Лондоне прошел последний день празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Все внимание снова привлек принц Луи

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В Лондоне прошел последний день празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II. Королева вышла на балкон Букингемского дворца после заключительной части празднований в честь 70-летия своего правления — парада на улице Мэлл. Вместе с королевой на балкон вышли принц Чарльз, его супруга герцогиня Корнуолльская Камилла, принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.



Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Джордж, принц Луи, принцесса Шарлотта

Празднования продолжались четыре дня, а сама королева присутствовала на них лично только в первый день на параде Trooping the Colour и в заключительный день торжества. После первого выхода представители дворца сообщили, что королева почувствовала себя плохо.

В официальном аккаунте королевской семьи в инстаграме* было опубликовано заявление королевы.

Я польщена и глубоко тронута тем, что так много людей вышло на улицы, чтобы отпраздновать мой платиновый юбилей. Хотя я и не смогла присутствовать на каждом мероприятии лично, мое сердце было со всеми вами, и я по-прежнему полна решимости служить вам в меру своих возможностей и при поддержке моей семьи, — говорится в заявлении королевы.



Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми, премьер-министр Борис Джонсон с супругой Кэрри Джонсон

В четвертый день празднования в центре внимания снова оказался младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, Луи. Мальчик эмоционально реагировал на парад и общался со своей матерью и другими членами королевской семьи: так, сидевший позади него Майк Тиндалл развлекал принца Луи смешными рожицами. Ранее мальчик уже стал героем мемов.



Кейт Миддлтон и принц Луи

Кейт Миддлтон и принц Луи



Кейт Миддлтон и принц Луи

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми на мероприятиях не присутствовали, поскольку покинули Великобританию еще до окончания празднования. Ранее герцоги Сассекские приняли участие в службе в соборе Святого Павла, однако на балкон вместе с другими членами королевской семьи не вышли. Как выяснили журналисты Daily Mail, принц Гарри и Меган Маркл также устроили закрытую вечеринку по случаю дня рождения их дочери Лилибет. Праздник прошел в субботу, и на нем присутствовали дети Зары Тиндалл.

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