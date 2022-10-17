В Лондоне появилась реклама с предостережением о риске ограбления из-за наплыва украинцев

Полиция Лондона запустила передвижную рекламу с предостережением для британцев о высоком риске быть ограбленным в связи с наплывом украинских беженцев.
Местные жители заметили на улицах города машину с огромным экраном, на котором демонстрировался короткий ролик. В видео горожан предупредили о возможности ограбления, в котором можно лишиться дорогостоящих часов и других аксессуаров. Британцам дали несколько советов, как поступать в случае опасности.
«Носите вещи с осторожностью. Избегайте лишнего риска. Отправляйтесь в поездку с близким. Прячьте их (аксессуары. — Прим. ред.). Отдайте их, если вам угрожают», — говорится в записи.
Ранее лондонская полиция отчиталась, что за первые семь месяцев текущего года в британской столице зафиксировали свыше 600 случаев кражи дорогостоящих часов. Резкий рост числа подобных преступлений произошел в богатых районах города, таких как Кенсингтон, Челси, Вестминстер Хаммерсмит и Фулхэм.