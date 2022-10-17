В Лондоне появилась реклама с предостережением о риске ограбления из-за наплыва украинцев

Местные жители заметили на улицах города машину с огромным экраном, на котором демонстрировался короткий ролик. В видео горожан предупредили о возможности ограбления, в котором можно лишиться дорогостоящих часов и других аксессуаров. Британцам дали несколько советов, как поступать в случае опасности.