В ЛНР заявили, что солдаты ВСУ меняли западное оружие на еду и воду

Зафиксированы случаи обмена военнослужащими Вооруженных сил Украины западного вооружения на воду и еду, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает ТАСС.
Он пояснил, что западные виды вооружений присутствуют на Украине в избытке, однако большинство военнослужащих просто не умеют им пользоваться. Поскольку уровень продовольственного обеспечения в рядах ВСУ крайне низок, военным приходилось идти на «натуральный обмен».
«Ввиду обилия западного вооружения, которым фактически не были обучены пользоваться украинские войска, на целом ряде направлений отмечены факты, что приходили и, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие. Поскольку уровень обеспечения крайне низкий, вооружение привозили, пользоваться им никто не учил, а жить нужно было хоть как-то», —констатировал Филипоненко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.