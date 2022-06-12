В ЛНР заявили, что солдаты ВСУ меняли западное оружие на еду и воду

«Ввиду обилия западного вооружения, которым фактически не были обучены пользоваться украинские войска, на целом ряде направлений отмечены факты, что приходили и, в частном порядке пытались менять те или иные образцы вооружения на припасы, продовольствие. Поскольку уровень обеспечения крайне низкий, вооружение привозили, пользоваться им никто не учил, а жить нужно было хоть как-то», —констатировал Филипоненко.