В ЛНР возбудили уголовное дело по факту распространения туберкулеза с беспилотника ВСУ

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР возбудило дело по факту применения ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.
Согласно данным следствия, 11 ноября 2020 года военные ВСУ с помощью летательного аппарата «Лелека С-100» распространили на территории села Степное Славяносербского района ЛНР листовок, схожих с денежными средствами, находящимися в обороте на территории ЛНР.
«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории — предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», — сказано в официальном сообщении МГБ.
В этой связи следственный отдел МГБ ЛНР возбудил уголовное дело по факту применения ВСУ запрещенных средств и методов ведения войны, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 439 УК ЛНР.
При этом, в ходе проверочных мероприятий, был установлен факт того, что к совершению указанного выше преступления причастны шесть неустановленных лиц. На данный момент ведутся мероприятия по установлению личностей данных лиц.