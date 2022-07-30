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В ЛНР рассказали об использовании ВСУ дронов-камикадзе на Харьковском направлении

В ЛНР рассказали об использовании ВСУ дронов-камикадзе на Харьковском направлении
youtube.com/defenseupdate

Украинские войска активно применяют беспилотники-камикадзе на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав.

«Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал», — отметил он.

Военный также рассказал, что украинские подразделения используют дроны-разведчики по всей линии фронта.

Отметим, ранее украинские военные предприняли несколько попыток ударить дронами по Запорожской АЭС. В России неоднократно подчеркивали, что обстрелами Запорожской АЭС Киев сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе.

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