В ЛНР рассказали об использовании ВСУ дронов-камикадзе на Харьковском направлении

Украинские войска активно применяют беспилотники-камикадзе на Харьковском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА Народной милиции ЛНР Владислав.
«Они активно используют ударные так называемые дроны-камикадзе, достаточно много. При мне случай был, возле меня падал», — отметил он.
Военный также рассказал, что украинские подразделения используют дроны-разведчики по всей линии фронта.
Отметим, ранее украинские военные предприняли несколько попыток ударить дронами по Запорожской АЭС. В России неоднократно подчеркивали, что обстрелами Запорожской АЭС Киев сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе.