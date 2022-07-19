В ЛНР рассказали о нахождении в рядах ВСУ «черных трансплантологов»

«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад… Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал», – сказал Марочко в эфире Первого канала.