Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения спецоперации на территории Украины в рядах ВСУ находятся «черные трансплантологи», в том числе из западных стран.
«Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад… Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР. Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность у них, скажем вывести весь материал», – сказал Марочко в эфире Первого канала.
По его словам, жертвами «черных трансплантологов» становятся как здоровые украинские военнослужащие, так и придерживающиеся пророссийских взглядов мирные жители.
Ранее издание URA.RU сообщило, что власти Швейцарии отказались принимать на лечение украинских военных и пострадавших в ходе боевых действий граждан ради сохранения нейтралитета.