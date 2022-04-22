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    В Ленобласти задержали гендиректора «Красного Бора» по делу о растрате 700 тыс. рублей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Ленобласти задержали гендиректора «Красного Бора» по делу о растрате 700 тыс. рублей

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    https://pixabay.com/

    В Ленинградской области правоохранители провели задержание
    генерального директора полигона «Красный Бор», а также его заместителя. В
    отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение
    или растрата с использованием служебного положения и в крупном размере». Об
    этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. 

    По
    версии следствия, в период с 2021 по 2022 год фигуранты, занимая руководящие
    должности, похитили более 30 тонн лома черных металлов. Ущерб от противоправных
    действий оценили в сумму 700 тысяч рублей.

    Выясняются все обстоятельства случившегося. Решается
    вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

    В Нижегородской области бухгалтер школы подозревается
    в присвоении 920 тысяч рублей, передает телеканал «360».

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