В Ленобласти задержали гендиректора «Красного Бора» по делу о растрате 700 тыс. рублей

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В Ленинградской области правоохранители провели задержание
генерального директора полигона «Красный Бор», а также его заместителя. В
отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение
или растрата с использованием служебного положения и в крупном размере». Об
этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.
По
версии следствия, в период с 2021 по 2022 год фигуранты, занимая руководящие
должности, похитили более 30 тонн лома черных металлов. Ущерб от противоправных
действий оценили в сумму 700 тысяч рублей.
Выясняются все обстоятельства случившегося. Решается
вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
В Нижегородской области бухгалтер школы подозревается
в присвоении 920 тысяч рублей, передает телеканал «360».