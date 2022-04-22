В Ленобласти задержали гендиректора «Красного Бора» по делу о растрате 700 тыс. рублей

В Ленинградской области правоохранители провели задержание

генерального директора полигона «Красный Бор», а также его заместителя. В

отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение

или растрата с использованием служебного положения и в крупном размере». Об

этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник.