В Ленобласти наградили военнослужащих за проявленную отвагу в боях на Украине

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В Ленобласти прошла торжественная церемония награждения военнослужащих, которые получили ранения при проведении спецоперации РФ на Украине. Медали вручал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Медалью «За отвагу» был награжден военнослужащий отряда спецназначения прапорщик Сергей Ф. Мужчина получил тяжелое ранение во время взятия моста под контроль, однако продолжил вести ответный огонь по противнику, прикрывая спины сослуживцев.
Подполковник медицинской службы Алексей Д. получил медаль Суворова. При эвакуации пострадавших росгвардейцев мужчина получил осколочные ранения обеих кистей и контузию. Несмотря на это, медик продолжил спасать жизни товарищей, оказывая им профессиональную помощь.