В Ленобласти наградили военнослужащих за проявленную отвагу в боях на Украине

В Ленобласти прошла торжественная церемония награждения военнослужащих, которые получили ранения при проведении спецоперации РФ на Украине. Медали вручал командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.