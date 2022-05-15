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    В Ленобласти десятимесячный малыш получил сотрясение мозга и впал в кому после падения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    В Ленобласти десятимесячный малыш получил сотрясение мозга и впал в кому после падения

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    pixabay.com

    Врачи борются за жизнь десятимесячного младенца, который впал в кому после падения в городе Кириши Ленинградской области. Несчастный случай произошел в одной из квартир на Волховской набережной.

    Согласно предварительным данным, оставленный без присмотра малыш упал и ударился головой. В этот момент его мать готовила на кухне детскую смесь для кормления.

    Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранителям предстоит выяснить все детали случившегося.

    Ранее в Москве младенец попал в больницу в тяжелом состоянии после процедуры обрезания в домашних условиях, сообщало РИАМО.

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