В Ленобласти десятимесячный малыш получил сотрясение мозга и впал в кому после падения

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Врачи борются за жизнь десятимесячного младенца, который впал в кому после падения в городе Кириши Ленинградской области. Несчастный случай произошел в одной из квартир на Волховской набережной.
Согласно предварительным данным, оставленный без присмотра малыш упал и ударился головой. В этот момент его мать готовила на кухне детскую смесь для кормления.
Пострадавшего доставили в больницу, где врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Правоохранителям предстоит выяснить все детали случившегося.
Ранее в Москве младенец попал в больницу в тяжелом состоянии после процедуры обрезания в домашних условиях, сообщало РИАМО.
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