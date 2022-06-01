В ледовом дворце «Кузбасс» пришлось подставлять ведра, чтобы уберечься от потопа

В Сети появились кадры, как в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс» с потолка обильно льется вода, а сотрудники подставляют ведра, чтобы не допустить потопа.
Как рассказал журналистам информационно-делового портала «Сiбдепо» заместитель директора ледовой арены, такая ситуация возникла в результате начала работ по растопке льда. Необходимо было подготовить плиту ледового поля к покраске и нанесению разметки на предстоящий сезон.
Возникло переполнение каналов водоотведения, по которым вода должна уходить после начала процесса плавления льда. В результате произошла утечка в нескольких местах по периметру поля. Сейчас протечки устранены, система водоотведения будет подвергнута тщательному профилактическому осмотру и, если понадобится, ремонту.