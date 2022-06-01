Новости0

В ледовом дворце «Кузбасс» пришлось подставлять ведра, чтобы уберечься от потопа

В ледовом дворце «Кузбасс» пришлось подставлять ведра, чтобы уберечься от потопа
Алексей Трефилов/CC BY-SA 4.0/ wikipedia.org

В Сети появились кадры, как в недавно открывшемся ледовом дворце «Кузбасс» с потолка обильно льется вода, а сотрудники подставляют ведра, чтобы не допустить потопа.

Как рассказал журналистам информационно-делового портала «Сiбдепо» заместитель директора ледовой арены, такая ситуация возникла в результате начала работ по растопке льда. Необходимо было подготовить плиту ледового поля к покраске и нанесению разметки на предстоящий сезон.

Возникло переполнение каналов водоотведения, по которым вода должна уходить после начала процесса плавления льда. В результате произошла утечка в нескольких местах по периметру поля. Сейчас протечки устранены, система водоотведения будет подвергнута тщательному профилактическому осмотру и, если понадобится, ремонту.

водоотведение кузбасс лед пртечка
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.