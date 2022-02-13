В ЛДПР просят фиксировать сообщения злоумышленников о смерти Жириновского

Мошенники звонят членам ЛДПР и сообщают о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Соответствующее заявление политсилы опубликовали на сайте Ura.ru.

В пресс-службе ЛДПР в настоящий момент не комментируют состояние Жириновского. Центральный аппарат партии просит фиксировать сообщения злоумышленников о смерти лидера политсилы. Это необходимо для начала уголовных разбирательств.

Ранее стало известно, что Жириновского госпитализировали с новым штаммом коронавируса «Омикрон». Состояние политика оценивалось как средней тяжести. Как сообщили в СМИ, лидера ЛДПР увезли в Московскую клиническую больницу.

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