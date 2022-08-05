В Курганской области введен запрет на посещение лесов из-за повышенной пожароопасности

В Зауралье введен запрет на посещение лесов из-за ухудшающейся пожароопасной ситуации. Виной тому установившаяся в регионе сухая и жаркая погода.
В этот период жителям запрещено ходить в лес, а также разводить костры и сжигать мусор, сообщает экспертный информационный канал “УралПолит.RU”. Запрет однако не распространяется на тех граждан, которые осуществляют заготовку древесины в соответствии с договорами купли-продажи зеленых насаждений для собственных нужд.
Запрет будет действовать до 15 августа. Сейчас в 22 муниципальных образованиях действует третий класс пожарной опасности, в четырех — четвертый. Оперативные штабы перешли в ежедневный режим работы, без выходных. Также усилено профилактическое патрулирование.