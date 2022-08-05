В Курганской области введен запрет на посещение лесов из-за повышенной пожароопасности

В этот период жителям запрещено ходить в лес, а также разводить костры и сжигать мусор, сообщает экспертный информационный канал “УралПолит.RU”. Запрет однако не распространяется на тех граждан, которые осуществляют заготовку древесины в соответствии с договорами купли-продажи зеленых насаждений для собственных нужд.