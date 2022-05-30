В Крыму рабочий сафари-парка «Тайган» пострадал из-за нападения леопарда

Леопард напал на сотрудника крымского сафари-парка «Тайган», сообщают в республиканском СУ СКР.
«Зверь нанес ранения одному из сотрудников парка», — подчеркнули в ведомстве.
ЧП произошло днем 30 мая. По предварительной информации, стажер вошел в вольер к хищникам. На него неожиданно набросился леопард и стал его кусать за руку и ногу. По всему парку был слышен крик мужчины, а также взволнованных животных.
Пострадавшего доставили в больницу с серьезными травмами. По данному факту правоохранители организовали проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.