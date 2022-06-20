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В Крыму подросток насиловал девятилетнюю девочку на протяжении четырех месяцев

В Крыму подросток насиловал девятилетнюю девочку на протяжении четырех месяцев
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Суд в Крыму избрал меру пресечения 16-летнему подростку, которого обвиняют в систематических изнасилованиях девятилетней девочки. Злоумышленника заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Согласно ее данным, в период с марта по июнь 2022 года юноша, пользуясь беспомощным состоянием школьницы, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Помимо этого, ребенка истязали и подельники фигуранта.

Подросток признался в содеянном. Ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Психиатр рассказал, какие признаки могут указывать на склонность человека к педофилии. Среди них — настойчивая демонстрация нелюбви к детям, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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