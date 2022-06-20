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В Крыму отдыхающие нашли тело мальчика, которого унесло на матрасе в открытое море

В Крыму отдыхающие нашли тело мальчика, которого унесло на матрасе в открытое море
pxhere.com

Тело четырехлетнего мальчика, которого унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму, нашли на берегу в двух километрах от места трагедии. Труп ребенка обнаружили отдыхающие, передает новостной Telegram-канал Shot.

Напомним, что трагедия произошла около недели назад. Мальчик и девочка пошли в море плавать на надувном матрасе. Однако из-за сильного ветра детей начало уносить все дальше от берега.

Родители малышей пытались доплыть до них, но безрезультатно. На их глазах матрас перевернулся, и дети скрылись под водой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Поиски тела девочки ведутся до сих пор.

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RusNewsToday24
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