В Крыму отдыхающие нашли тело мальчика, которого унесло на матрасе в открытое море

Тело четырехлетнего мальчика, которого унесло в открытое море на надувном матрасе в Крыму, нашли на берегу в двух километрах от места трагедии. Труп ребенка обнаружили отдыхающие, передает новостной Telegram-канал Shot.
Напомним, что трагедия произошла около недели назад. Мальчик и девочка пошли в море плавать на надувном матрасе. Однако из-за сильного ветра детей начало уносить все дальше от берега.
Родители малышей пытались доплыть до них, но безрезультатно. На их глазах матрас перевернулся, и дети скрылись под водой.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Поиски тела девочки ведутся до сих пор.